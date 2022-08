Un jeune apprenti de 20 ans meurt dans un incendie à Montaigu en Vendée

Un jeune homme de 20 ans est mort ce lundi à Montaigu en Vendée. Il était apprenti dans une entreprise qui a pris feu en fin d'après-midi sur la zone industrielle. L'incendie impressionnant était visible à 30 km à la ronde, notamment depuis le périphérique de Nantes.

Le feu s'est déclenché vers 17h dans l'entreprise Vincent 4 X 4, c'est là que travaillait le jeune apprenti. Les flammes ont ensuite rapidement touché 2 entreprises voisines, le fabriquant JLP concept et l'Atelier Peinture. 6 mille mètres carrés ont été détruits. Au plus fort de l'intervention 80 pompiers de Vendée aidés de renforts de Loire- Atlantique ont été mobilisés. Une vingtaine de gendarmes et des agents de la communauté de communes de Montaigu ont aussi aidé à sécuriser la zone. Plusieurs personnes ont filmé et diffusé sur les réseaux sociaux l'impressionnant panache noir de fumée visible de loin. Un salarié et un pompier ont également été légèrement blessés et 5 personnes incommodées par les fumées. Une enquête est ouverte pour connaître les causes de cet incendie. Des pompiers sont restés toute la nuit sur place en surveillance.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix