Un Ariégeois de 18 ans retrouvé mort juste après les fêtes de Bayonne

On apprend ce mardi que la justice basque enquête sur la mort d'un jeune ariégeois. Le corps de cet homme de 18 ans a été retrouvé dimanche matin, où il résidait, à St-Jean-de-Luz. Il avait participé, la veille, à la dernière soirée des Fêtes de Bayonne. Une enquête pour "recherches des causes de la mort" est ouverte. Son corps a été autopsié et des analyses toxicologiques effectuées. Les résultats ne sont pas encore connus et devraient arriver dans la semaine.

ⓘ Publicité

Ce mardi, on sait déjà qu'"Il était sportif, n'avait pas de problème de santé connu, a précisé la vice-procureure, Caroline Parizel, lors d'un point presse à l'issue des Fêtes. Il avait consommé beaucoup d'alcool ainsi que du poppers (un produit chimique que l'on inhale, légal en France mais dangereux si consommé en grande quantité)". Il a aussi ingéré des cachets. "Ses amis les avaient achetés auprès de deux personnes marginales, pensant que c'était de l'ecstasy" a ajouté Caroline Parizel. Le jeune ariégois a commencé à faire des malaises, "à ne pas se sentir bien" après l'ingestion de ces cachets. Ce pourquoi ses amis étaient d'ailleurs rentrés.