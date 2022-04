Un jeune automobiliste harcelé par un conducteur de scooter pendant deux semaines, il cède plus de 400 euros

Serait ce une nouvelle arnaque pour tenter d'escroquer les plus naïfs ? Un jeune homme a réussi à obtenir plus de 400 euros en prétextant un accident avec un jeune automobiliste. L'escroc a mené un véritable harcèlement pendant deux semaines.

Tout commence fin mars route de Ganges à Montpellier, un jeune homme à scooter interpelle un automobiliste. Il lui explique qu'à cause de sa mauvaise conduite il a été obligé de freiner brusquement, que ses freins sont cassés et qu'il lui doit 120 euros. Le conducteur âgé de 19 ans finit par céder, il paye et donne même son numéro de portable.

Deux jours après, le conducteur du scooter l'appelle, les réparations sont plus importantes que prévues, c'est 350 euros de plus car la fourche est endommagée. Le conducteur ne cède pas et bloque le numéro de son interlocuteur.

Mais l'arnaqueur le retrouve sur les réseaux sociaux, et se pointe deux jours après là où il effectue son stage dans un agence immobilière. Nouvelles pressions, nouvelles menaces, le jeune homme cède 300 euros de plus.

Quelques jours plus tard, le conducteur du scooter revient à la charge pour réclamer 800 euros, il monte même dans sa voiture pour le menacer. Le jeune n'a pas d'argent sur lui. L'agresseur lui donne alors rendez-vous l'après-midi même à la Paillade.

C'est là que la victime se décide enfin à porter plainte, c'est la police qui se rend au rendez vous pour arrêter l'escroc.

Le jeune homme a été jugé en comparution immédiate mardi et condamné à 30 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et interdiction de séjour à Montpellier pendant 5 ans.