Un jeune automobiliste ivre et sans permis provoque un accident à L'Huisserie et prend la fuite

Ivre, il provoque un accident et se fait interpeller un peu plus tard sans permis. Un jeune automobiliste, âgé d'une vingtaine d'années, ne fait pas, ce vendredi 3 juin en début de soirée, dans la demi-mesure pour échapper aux forces de l'ordre. C'est la gendarmerie qui signale à la police un conducteur en fuite après avoir provoqué un accident à L'Huisserie.

Les policiers mettent alors un dispositif de barrages pour mettre la main sur ce jeune homme imprudent. Une fois arrêté, il explique ne pas avoir de permis et roule en état d'ébriété. Il présente un taux de plus de deux grammes d'alcool par litre de sang. Cet automobiliste reconnait les faits en garde à vue et sera convoqué au tribunal en septembre.