Un jeune baigneur de 17 ans est porté disparu près de Royan

Un jeune baigneur âgé de 17 ans a disparu sur la plage du phare de la Coubre à la Tremblade près de Royan ce dimanche midi. Des recherches menées avec deux hélicoptères et plusieurs bateaux n'ont rien donné.

Trois bateaux et deux hélicoptères ont recherché en vain le jeune baigneur porté disparu (image d'illustration)

C'est la première disparition en mer de la saison en Charente-Maritime. Un jeune homme âgé de 17 ans a été emporté alors qu'il se baignait, ce dimanche à la mi-journée sur la plage du phare de la Coubre, à La Tremblade près de Royan. Il a peut-être été emporté par un courant de baïne, un phénomène fréquent sur la cote sauvage, en pays royannais. Les baïnes sont des trous d'eau qui génèrent de forts courants tirant vers le large, quand elles se vident avec le reflux des vagues.

Le Cross Etel a coordonné les recherches menées avec deux hélicoptères (Dragon 17 de la sécurité civile, et le Guépard de la marine nationale), et trois bateaux (la vedette et le semi rigide de la SNSM, ainsi qu'un bateau léger de sauvetage des pompiers). Des gendarmes ont également patrouillé à terre. Les recherches ont duré quatre heures. Elles ont été arrêtées vers 16h44, faute d'élément nouveau.