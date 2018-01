Un jeune ressortissant britannique habitant dans le nord de la Haute-Vienne est porté disparu depuis mardi matin à Risoul, une station de ski des Hautes-Alpes. Son téléphone portable ne répond plus et sa voiture a été retrouvée sur un parking. Un appel à témoin est lancé.

Haute-Vienne, France

Owen, un ressortissant britannique de 22 ans résidant en Haute-Vienne, est porté disparu dans les Hautes-Alpes depuis la nuit du 1er au 2 janvier. Il passait des vacances dans la station de ski de Risoul et ne donne plus aucun signe de vie depuis 3 jours : téléphone éteint et voiture abandonnée sur un parking, les amis avec qui devaient le retrouver sur place n'ont eu aucune nouvelle de lui.

Il a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 1er au 2 janvier, aux alentours de 2 heures du matin. Au vu de ces éléments, la gendarmerie des Hautes-Alpes a lancé un appel à témoins. L'enquête n'exclut pour l'instant aucune piste comme une disparition volontaire ou un accident ou une chute en zone montagneuse.