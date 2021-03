Un jeune Buguois se prend pour un justicier et agresse un mineur en Dordogne

Un jeune homme du Bugue, en Périgord Noir, sera jugé en comparution immédiate ce jeudi 25 mars au tribunal correctionnel de Bergerac pour violences aggravées. Ce samedi 20 mars dernier, il s'est pris pour un justicier et a agressé un autre jeune, le frappant et lui tirant dessus avec un pistolet airsoft. La victime s'est vue prescrire 23 jours d'ITT (incapacité temporaire de travail).

Une affaire de vengeance pour un téléphone portable

C'est une histoire en plusieurs étapes. L'affaire commence vendredi dernier au Bugue lorsqu'une altercation éclate entre passante et les passagers d'une voiture. A bord, cinq personnes, dont trois filles et deux garçons. La passante leur reproche de rouler trop vite et donne un coup de poing sur la capot. Les passagers descendent alors du véhicule et une dispute éclate. Les passagères frappent la passante qui, par la suite, ne retrouve plus son téléphone portable.

Un poing américain et un pistolet airsoft

Le lendemain, un jeune Buguois de 19 ans décide de venger la passante qu'il ne connait pas, a priori. Il se met en tête de retrouver le téléphone portable volé. Il retrouve l'un des passagers du véhicule, un mineur de 17 ans, et se rend à son domicile équipé d'un poing américain et d'un pistolet airsoft. Le Périgourdin le frappe violemment et lui tire dessus des billes d'acier avec son pistolet airsoft. La scène est intégralement filmée par un complice. La victime, blessée, se voit prescrire 23 jours d'ITT.

Jugé en comparution immédiate

Le Buguois sera jugé pour des faits de violences aggravées en réunion avec préméditation ce jeudi 25 mars. En attendant, il est en prison. Le jeune homme a déjà été condamné, par le passé, à quatre mois avec sursis par le tribunal pour enfants pour une histoire de vol. Il n'a, en revanche, pas d’antécédents de violence.

Le complice du "justicier" ayant filmé la scène sera, lui, convoqué par la justice en octobre.