Un jeune cavaillonnais de 16 ans interpellé pour trafic de stups

Lundi les policiers avaient aperçu un adolescent qui se livrait à de la vente mais le garçon a pris la fuite à leur arrivée laissant derrière lui une sacoche contenant 34 grammes de cocaïne, 58 d'herbe et 42 de haschisch. Mardi les policiers étaient de retour avec quelques renforts et malgré les cris d'alarme lancé par le guetteur, l'adolescent de 16 a été battu à la course par les policiers de la BAC. Nouvelle saisie de 4 grammes de cocaïne, 62 d'herbe et 56 de résine.

Une dette qu'il va falloir rembourser.

Le guetteur, un avignonnais de trente ans, a reconnu toucher 60 € par jour pour faire le « chouf ». Le "charbonneur" gagne lui 130 € pour tenir le point de deal de 11 à 18 h 00. Mais, problème pour ce garçon qui est ressorti libre de sa comparution chez le juge pour enfants, il va devoir rembourser ses commanditaires qui n'aiment pas voir leur marchandise disparaître dans les sous-sols du commissariat.