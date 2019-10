Un jeune champion d'échecs à Marseille menacé d'être expulsé avec ses parents

A 14 ans, Davit est l'un des grands espoirs des échecs en France. Installé à Marseille, le jeune arménien vit dans l'angoisse d'une possible expulsion de ses parents en situation irrégulière.

Davit Avanesyan est l'un des plus grands espoirs des échecs à Marseille

Marseille, France

A Marseille, un collégien vit le même destin que le héros du film Fahim sorti ces derniers jours au cinéma. Comme lui, il est arrivé en France avec son père après un long voyage depuis l'Arménie. Comme lui, il est passionné par le jeu des échecs depuis sa toute petite enfance. "En Arménie, c'est une matière comme les autres à l'école, explique Davit Avanesyan. _Je joue chaque jour au moins pendant deux heures. J'aime bien attaquer et trouver des plans." _Et ça marche : au dernier championnat de France des moins de 16 ans, l'adolescent a remporté 9 victoires sur 9 parties ! Aujourd'hui, Davit évolue dans le championnat "Top jeunes" par équipe.

Une interpellation à Marseille

Dans le film, Fahim craint de voir son père renvoyer au Bangladesh. Les destins se ressemblent encore car pendant le championnat de France, le père de Davit a été interpellé dans le tramway à Marseille. Depuis, toute la famille vit dans la crainte d'une expulsion. Voilà pourquoi le club d'échecs du jeune garçon se mobilise aujourd'hui. "On se sent démuni, confie William Azari, la manager général de Marseille Echecs. Les pouvoirs publics ne font rien. Davit est trés important pour nous. On n'imagine pas du tout le voir partir. Dans les compétitions, il défend les couleurs de la France".