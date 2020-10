Un jeune comparait aux assises du Nord pour complicité de tentative d'assassinat raciste

C'était le 14 novembre 2015, juste après les attentats de Paris, un jeune alcoolisé tirait sur le client d'un kebab de Cambrai avant de se suicider. Son camarade comparait à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi aux assises de Douai pour complicité de tentative d'assassinat raciste

Après avoir assisté à un rassemblement de soutien aux victimes des attentats de Paris, 3 jeunes alcoolisés passent et repassent devant un kebab en voiture avec un drapeau français sur le capot.

Un des passagers qui crie à plusieurs reprises "où sont les bougnoules ?" tire sur un des clients, un artisan carreleur kurde grièvement blessé dans le bas du dos.

"La victime semble avoir été choisie au hasard, parce qu'elle avait une couleur de peau qui ne convenait pas au tireur", indiquait alors le procureur de la République Rémi Schwartz.

Tireur qui s'est suicidé quelques heures après. Sur le banc des accusés, un jeune de presque 24 ans ancien élève de l'école des sous officiers de Rochefort est soupçonné d'avoir fourni l'arme et de l'avoir emmené devant le restaurant en lui disant: "Si tu veux il y en a là".

Au cours de l'enquête, il s'est défendu d'être raciste, mais l'avocate de la victime Sandrine Bleux dénonce "un amalgame pourri", "Il y a une confusion qui leur était propre mais qui est je pense aussi un peu généralisée. Dans leur raisonnement, on pense que tous les Arabes sont des terroristes, donc on va tuer les Arabes comme ça il n'y aura plus de terroristes".

L'homme comparait détenu jusqu'à vendredi aux assises du Nord à Douai.

Avec AFP