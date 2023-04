Un jeune condamné en Dordogne pour avoir éborgné un homme d'un tir de paint-ball

Les quatre jeunes garçons font les sages à la barre du tribunal. Quatre copains du Sarladais à peine majeurs, polo et mains derrière le dos, des jeunes de bonne famille, en formation ou en apprentissage. Pourtant, à plusieurs reprises l'an passé, ils se sont amusés à tirer au fusil de paint-ball depuis une voiture en visant des automobilistes et même des passants. Un soir de la fin août 2022, un homme de 25 ans qui promenait son chien à Saint-Cyprien a reçu une bille dans l'oeil qui l'a éborgné.

ⓘ Publicité

Le quatre garçons comparaissaient ce mardi 4 avril devant le tribunal de Bergerac. Trois pour des violences en réunion, le quatrième, 18 ans, le fils d'un gendarme, pour des violences avec arme. C'est lui qui a tiré ce soir-là. "On rentrait de la fête foraine du Bugue en voiture", raconte-t-il debout devant le tribunal. Les quatre copains s'arrêtent manger une pizza, il y a un fusil de paint-ball dans le coffre, héritage d'une fête d'anniversaire quelques jours plus tôt.

"Je voulais tirer sur un panneau"

Il est 23h passées quand ils arrivent dans les rues de Saint-Cyprien, sur la route pour rentrer à Sarlat. Le jeune homme baisse la fenêtre et tire trois ou quatre billes : "Je voulais tirer sur un panneau". Il assure que dans le noir et la pluie, il n'a pas vu l'homme de 25 ans qui promène son chien dans la rue, sans rien demander à personne. La victime prend une première bille dans le dos, se retourne par réflexe, quand une seconde bille l'atteint dans l'oeil. Il s'écroule. Les quatre garçons font demi-tour avec leur voiture, repassent devant le blessé sans s'arrêter.

Le jeune homme a-t-il tiré volontairement sur le passant ? Tout le monde semble le dire sauf lui. "Allez, je tire sur un gars", aurait-il dit quelques minutes avant à ses copains dans la voiture. "Il m'a dit qu'il avait réussi à toucher quelqu'un, il était fier", dit un autre de ses potes à l'audience. "Comment expliquez vous que le panneau que vous dites avoir visé est de l'autre côté de la route, par rapport à la victime ?", fait aussi remarquer l'avocate de la partie civile, Me Coralie Fournier.

"C'est affligeant de bêtise"

Mais le jeune garçon s'obstine. Il visait un panneau. Comment expliquer alors, que les quatre garçons aient recommencé au mois d'octobre, déguisés en fantômes pour Halloween, en tirant cette fois sur des voitures en circulation à Castels et Bézenac ? "Vous êtes tous normalement intelligents", les prend à témoin la présidente, visiblement excédée : "On a tous fait des trucs idiots à votre âge. Mais des choses aussi dangereuses, c'est affligeant de bêtise". "Franchement, il est temps de dire la vérité", dira-t-elle plusieurs fois au cours de l'audience.

Surtout que les quatre jeunes hommes ont été plus loin encore. Convoqués par les enquêteurs pour être auditionnés, ils créent un groupe sur Snapchat pour se mettre d'accord sur la version à servir aux gendarmes. "C'était pas pour mentir, c'était pour se mettre d'accord et faciliter le travail des gendarmes", dit benoîtement l'un des prévenus à la barre.

"Mon client est venu pour rien"

Sur le banc des parties civiles, le jeune éborgné est là, de grandes lunettes de soleil lui cachent les yeux. Après plusieurs opérations, il ne voit plus qu'à 1/10e de son œil gauche, et les médecins ne peuvent toujours pas dire s'il ne va pas devenir aveugle. "Mon client est venu pour rien", se désole son avocate devant le peu d'explications du principal prévenu. "Ou pire, il repart avec encore plus de rancœur. Même vos excuses sonnent creux, c'est un désastre".

Le procureur requiert six mois de prison avec sursis pour le garçon qui a tiré la bille dans l'oeil de la victime. Le tribunal le condamne à neuf mois de prison avec sursis. Les autres prévenus sont condamnés à six et quatre mois avec sursis. Tous écopent également d'une suspension de permis pendant trois mois. Ils devront également faire à leurs frais un stage de citoyenneté.