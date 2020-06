En Corrèze, l'Escadron Départemental de Sécurité Routière a malheureusement eu bien du travail en ce week-end rallongé de Pentecôte entre vitesses délirantes, alcool et stupéfiants au volant. "Les comportements déviants sont aussi passés en mode déconfinés" regrette la gendarmerie.

Un jeune conducteur à 203 km/h, douze permis retirés : "plus peur de rien" sur les routes de Corrèze

Le week-end rallongé et ensoleillé de Pentecôte a, avant même le début de la deuxième phase du déconfinement, provoqué des comportements irresponsables sur les routes de Corrèze. Et les gendarmes de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière ont au bien du travail au vu du chapelet d'infractions dont ils font état en trois jours.

Excès de vitesse de 93 km/h et 81 km/h pour deux jeunes conducteurs

1. Des vitesses délirantes

Pas moins de 12 conducteurs ont perdu sur le champ leur permis de conduire pour un dépassement de vitesse très excessif. La palme revient tristement à un jeune conducteur pris sur autoroute à la vitesse de 203 km/h au lieu de 110, soit 93 km/h au-dessus de la limite autorisée. Un deuxième apprenti conducteur a lui été pris à 161 km/h au lieu de 80, soit 81 km/h au dessus de la limite. Cinq autres, au lieu de 130 km/h sur autoroute, ont été contrôlés à 179, 180, 182, 183 et 190 km/h. Sous la pluie, deux autres ont été flashés à 163 et 166 km/h au lieu de 110. Enfin, avant leur arrivée imminente au péage dans une zone limitée à 70 km/h, trois autres ont été pris à 117, 117 et 123 km/h. Enfin, 14 dépassements de moins de 40 km/h ont aussi été constatés sur l'autoroute.

2. Alcool et stupéfiants

L'EDSR a aussi contrôlés cinq conducteurs sous l'emprise de l'alcool, dont un faisait l'objet d'un délit avec un taux de plus d'1,3g d'alcool par litre de sang. Huit conducteurs, dont un flashé sur autoroute à 190 km/h au lieu de 130, étaient eux positifs aux stupéfiants.

Plus de permis retirés par l'EDSR en mai 2020 qu'en mai 2019 malgré le confinement

La gendarmerie de Corrèze constate avec regrets que " les comportements déviants sont aussi passés en mode déconfinés : "plus peur de rien" ". Elle indique, sans préciser le nombre total de contrôles effectués sur chacun des deux mois mis en comparaison, que l'EDSR a " pour le seul mois de mai 2020, en dépit du confinement qui a réduit le nombre de véhicules en circulation, retiré plus de permis pour des dépassements de la vitesse qu'en mai 2019 ". La préfecture de Corrèze indique elle, tous contrôles confondus, que 45 excès de vitesse ont été relevés au total ce week-end.