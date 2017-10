Un jeune conducteur contrôlé à 172 km/h au lieu de 80 sur une route départementale dans le sud Mayenne

Les motards de la gendarmerie l'ont intercepté lors d'un contrôle routier à Bouchamps-lès-Craon.

Ce mercredi 11 octobre, dans l'après-midi, un automobiliste de 20 ans est à bord d'une Audi sur la départementale 771 entre Craon et Renazé, la route est droite. Et le jeune homme roule vite, très très vite. Des gendarmes sont présents pour une mission de sécurité routière. Ils contrôlent la vitesse du véhicule et leur appareil indique 172 km/h. 172 km/h au lieu de 80, la vitesse imposée aux jeunes conducteurs. Soit 92 km/h au-dessus de ce que la loi lui autorise ! Le permis de conduire de cet automobiliste, qui habite à Château-Gontier, lui a été retiré sur le champ. Il sera convoqué par la justice en janvier. Il risque une amende d'au moins 1.500 euros et la perte de 6 points. Le jeune homme, n'ayant plus que 6 points justement, pourrait donc perdre purement et simplement son permis.

Ce jour-là, les gendarmes ont également contrôlé d'autres voitures en excès de vitesse, entre Craon et Renazé, à des niveaux inférieurs que l'Audi. Pour ne pas être sanctionnés, une quinzaine de conducteurs ont accepté de suivre un stage de sensibilisation aux risques routiers.