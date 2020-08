Un jeune conducteur décède sur les routes de la Manche

Les pompiers de la Manche et du Calvados sont intervenus peu après 5 heures ce jeudi matin à Guilberville sur la commune de Torigny-les-Villes. Cause de l'intervention : un accident impliquant un seul véhicule. A son volant, un jeune homme de 20 ans en arrêt cardiorespiratoire.

Le véhicule de la victime a été retrouvé "enroulé" autour d'un arbre ce qui témoigne de la violence du choc lors de la sortie de route. Immédiatement dégagé par les pompiers et pris en charge par le SMUR de Saint-Lô, le conducteur n'a pu être réanimée et sa mort a été constatée peu après 6 heures. Une enquête devra déterminer les causes et circonstances exactes du drame.