Un jeune conducteur placé en garde à vue à Limoges après une multitude de délits

Limoges, France

Il était un peu plus de 7 heures dimanche matin lorsque les policiers ont interpellé un automobiliste de 19 ans . Le jeune conducteur, un limougeaud, a multiplié les délits : conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants , refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire et pas de ceinture de sécurité.

Deux policiers portent plainte

Refusant de se soumettre au contrôle de police le conducteur a tenté de prendre la fuite et au moment de son interpellation, avenue du général Leclerc, il roulait à contresens et a fini sa course contre un trottoir. Il s'est alors rebellé contre les policiers. Il est ce lundi après-midi toujours en garde à vue, et deux fonctionnaires de police contre lesquels le conducteur s'était rebellé ont décidé de porter plainte.

Six autres conducteurs interpellés au cours du weekend

Au cours de ce dernier weekend 6 autres conducteurs ont été interpellés pour conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants et ce lundi matin la police de Limoges a procédé également à des contrôles de vitesse sur l'A 20. Un conducteur de 23 ans a notamment été flashé à 173 kms/ heure sur une portion limitée à 90. Son permis lui a aussitôt été retiré et son véhicule immobilisé.