Suite à deux dépôts de plaintes de la fondation Brigitte Bardot pour sévices et actes de cruauté envers un animal domestique, un jeune couple de Nîmes a été placé en garde à vue la semaine dernière. Il répondra de ses actes devant la justice en octobre prochain.

Nîmes, France

Saisi de deux plaintes déposées par la fondation Brigitte Bardot, le groupe d'appui judiciaire de Nîmes a procédé à l'interpellation d'un couple la semaine dernière. Âgés de 18 et 25 ans, les deux personnes sont soupçonnées de sévices et d'actes de cruauté sur animal domestique.

Au domicile du couple, six chiens enfermés dans des cages métalliques

Des chiens amaigris et apeurés, dont deux Chihuahuas blessés. Quatre autres, de grande taille, enfermés dans des cages sans eau ni nourriture et manifestement trop petites. Des chiens expertisés par un vétérinaire, qui a constaté des carences alimentaires, des amyotrophies des muscles dues à un séjour prolongé en cage.

Une odeur pestilentielle dans la pièce de 15 mètres carrés où étaient cantonnés les chiens

Une odeur pestilentielle d'urine et de déjections dans toute la pièce et jonchant le sol de la pièce ou été "entassés" les chiens. Ils ont été confiés à des associations locales de protection des animaux. Le couple a été placé en garde à vue à l'hôtel de police de Nîmes. Il a été remis en liberté mais répondra de sévices et acte de cruauté sur animal domestique en octobre prochain.