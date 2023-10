Un jeune Creusois de 20 ans condamné pour avoir mis un coup de poing à un policier

Le tribunal de Guéret a condamné ce lundi 3 octobre 2023 un jeune homme de 20 ans à huit mois de prison ferme dont quatre avec sursis. Le jeune Creusois a été reconnu coupable de violence sur un policier, rébellion et violation de domicile. Sa peine a été aménagée en semi-liberté : pendant quatre mois, il va pouvoir aller au travail la journée et la nuit, il dormira en prison.

"Vous faisiez n'importe quoi"

Ce jeudi 28 septembre, le jeune homme veut absolument voir son ex. Il n'a pourtant pas le droit d'entrer en contact avec elle, il est sous contrôle judiciaire pour une autre affaire. Ça ne l'empêche pas de sonner chez elle dans le centre-ville de Guéret mais elle refuse de le faire entrer. Tant pis, il va passer par le balcon. Il escalade alors la façade de l'immeuble jusqu'au deuxième étage. Une voisine d'en face le voit entrer par la fenêtre et prévient la police.

À l'arrivée des policiers, le jeune Creusois refuse les menottes : il se cache les mains entre les jambes, se remue et bouscule un policier. Il envoie même un coup de poing au visage de son collège. À la barre, le jeune nie toute violence envers les forces de l'ordre, au contraire, il prétend que les policiers l'ont attaqué. "Ils m'ont arraché mon téléphone des mains et ils m'ont étranglé", raconte-t-il. Placé en garde à vue, le jeune homme est dans le même état de rébellion. "Au commissariat, vous faisiez n'importe quoi", lui rappelle la procureure. Il crie dans tous les sens et se débat, tellement que des policiers sont appelés en renfort pour le maîtriser. Il fini même par être menotté aux accoudoirs de sa chaise.