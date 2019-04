Un jeune "cumulard" au volant arrêté à Metz dimanche

Ce jeune Messin de 28 ans roulait à vive allure, dimanche à l'aube, rue Pasteur à Metz, quand les policiers l'ont aperçu pour la première fois. Ils lui ont donc fait signe de se garer, mais il a au contraire accéléré et pris la fuite. Il a ensuite grillé deux feux rouges, percuté un mur, abandonné sa voiture dans un parking, avant de partir à pied, en courant.

Quand les policiers l'ont rattrapé, il s'est débattu et a bousculé un agent, avant d'être finalement interpellé et placé en garde à vue. Il semblerait qu'il avait des raisons de ne pas vouloir se faire prendre, puisqu'il était en plus au-dessus de la limite autorisée d'alcool dans le sang (environ 0,6g/l de sang). En plus, il s'est avéré que son permis était suspendu... et sa voiture n'avait pas d'assurance en règle ! Il était jugé, ce lundi, en comparution immédiate à Metz.