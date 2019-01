Un jeune de 13 ans au volant d'une voiture provoque un accident mortel à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, France

Le choc a été très violent. Vers 19h30, sur la départementale 9g, derrière un des parkings de la gare d'Aix Tgv, une voiture conduite par un jeune de 13 ans a traversé la route avant de percuter un autre véhicule en stationnement. Un homme de 49 ans se trouvait à l'intérieur. Il a été tué dans l'accident. Dans le camp des gens du voyage où vit l'adolescent au Réaltor, ce drame a provoquée une véritable stupeur. "Mani a profité de l'absence de ses parents, raconte une mère de famille. Ils étaient partis dîner dans un restaurant. Mani a pris les clés de la voiture du beau père. Et il est parti à toute vitesse".

A toute vitesse

Mani et un camarade d'une quinzaine d'années ont parcouru plus de 2 kilomètres à vive allure entre l'aire du Réaltor et le lieu de l'accident. Sur la départementale non éclairée, le jeune conducteur a perdu le contrôle de la voiture familiale. Dans ce secteur connu pour être un lieu de rencontre, deux véhicules étaient stationnés sur le bord de la route. L'un d'eux a été percutés de plein fouet et poussé l'autre voiture dans le fossé.

De multiples fractures

Un seul des trois automobilistes a tué. L'adolescent souffre lui de multiples fractures. Jeudi après-midi, à l'hôpital d'Aix-en-Provence, Mani n'avait pas encore été entendu par la police. Son passager n'a pas été blessé. Il a pu prévenir les secours en retournant à pied jusqu'à l'aire du Réaltor.