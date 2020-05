Un jeune de 15 ans agressé à coups de machette et de club de golf à Toulouse

L'agression a eu lieu vers 22h ce lundi rue de l'Hirondelle à Toulouse, quartier Arnaud Bernard. Un jeune de 15 ans a été pris à partie par une dizaine de personnes. Lorsque la BAC du Mirail est arrivée sur place, l'adolescent était au sol et frappé par deux hommes.

Le jeune a reçu plusieurs coups de machette et de club de golf. Ses blessures ne semblent pas graves puisqu'il est ressorti de l'hôpital quelques heures plus tard. Ses deux agresseurs présumés, âgés de 15 et 18 ans, ont été pistés grâce à la vidéosurveillance et interpellés à la sortie du métro Reynerie.

Le majeur est déjà connu pour ce genre de faits. Les deux hommes sont actuellement en garde à vue. Un médecin légiste doit examiner la victime pour déterminer ses jours d'ITT (Incapacité temporaire de travail). Les trois hommes sont des mineurs isolés, sans domicile fixe.