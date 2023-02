Un jeune de 16 ans brûle une voiture pour une dette de drogue en Dordogne

Les policiers de Bergerac sont remontés jusqu'à ce jeune apprenti grâce au propriétaire de la voiture. Celle-ci a été incendiée dans la nuit du 3 au 4 février à Bergerac, entre le quartier la Catte et la route de Mussidan. Le propriétaire de la voiture a expliqué aux policiers qu'il devait de l'argent à un jeune bergeracois qui lui avait vendu de la résine de cannabis.

Un jeune "bien inséré"

L'apprenti est passé devant le juge des enfants ce mercredi 8 février, il a reconnu les faits. Il était également soupçonné de mener un trafic de résine de cannabis depuis août dernier. Chez lui, les policiers ont retrouvé un peu plus de 2.000 euros en liquide. Ce jeune garçon est "un apprenti inséré et qui ne posait pas de problème jusque-là" décrit le parquet de Bergerac.

Un suivi judiciaire avant une sanction

Suite à la réforme de 2021, et du changement dans la procédure pénale pour les mineurs, ce jeune homme a reçu une nouvelle convocation en avril pour une audience de culpabilité qui va déterminer s'il doit être déclaré coupable ou non. Ensuite, une troisième audience est prévue entre six et neuf mois après pour déterminer la sanction.

Pendant toute cette période, le jeune sera suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Il s'agit pour la justice de déterminer ce qui a poussé ce jeune homme à entrer dans ce type de trafic.