Un jeune de 16 ans grièvement blessé après avoir sauté d'une passerelle flottante à St-Benoît

Un jeune de 16 ans hospitalisé dans un état d'urgence absolue ce jeudi après-midi. Avec des copains, il s'amusait à sauter de la passerelle à côté du pont de la Varenne, à St Benoît. L'adolescent a été pris en charge par les pompiers plongeurs et les médecins du Samu.

Un jeune de 16 ans dans un état grave ce jeudi. L'adolescent était avec des copains lorsque par jeu il a sauté de la passerelle qui se trouve à côté du pont de la Varenne, à Saint-Benoit, près de Poitiers. Ne le voyant pas remonter, ses amis ont donné l'alerte.

Une passerelle d'un mètre cinquante

Il était aux alentours de 16h12. La passerelle fait environ un mètre cinquante, il y a quatre mètres de profondeur à cet endroit. Les pompiers-plongeurs ont récupéré la victime en arrêt cardio-respiratoire. Les médecins du Samu sont intervenus. Ranimé, le jeune garçon a été conduit au CHU de Poitiers en transport médicalisé. Il est dans un état d'urgence absolue.

Baignade interdite à cet endroit

Le maire de la commune Bernard Peterlongo rappelle qu'il est interdit de se baigner et de sauter de la passerelle ou du pont. "Nous avons pris des arrêtés. On peut se rafraîchir au bord de l'eau, mais on ne se baigne pas".