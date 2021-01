Un jeune de 16 ans prend le contrôle d'un train en gare de Valence

Un jeune homme de 16 ans a voulu jouer les apprentis conducteurs de trains ce dimanche 24 janvier. Vers 00h30, le train Briançon-Paris s'arrête en gare de Valence-Ville. Le conducteur descend de la cabine quelques instants pour aller signaler sa présence au chef de gare. Un jeune homme en profite alors pour monter dans la cabine et actionner plusieurs boutons. Il allume et éteint les lumières dans les rames, actionne la fermeture des portes et donne un coup de klaxon.

La SNCF porte plainte

Le conducteur du train revient précipitamment et demande au jeune de descendre. L'adolescent s'exécute et se cache dans une rame. Il est interpellé par la Suge et la police quelques minutes plus tard, non sans violence. Ce jeune aurait fugué d'un foyer basé en Ardèche. Il est convoqué devant le juge pour enfants le 24 juin pour tentative de vol d'une locomotive, outrage et rébellion. La SNCF a porté plainte.