Un jeune de 17 ans emprunte la voiture de sa mère pour une virée avec deux copains

C'est une patrouille de nuit de la compagnie de gendarmerie de Castelnau-le-Lez, près de Montpellier qui repère une voiture sur la route départementale près de Clapiers dans la nuit de dimanche à lundi vers 2 heures du matin. Le véhicule roule en faisant des embardées, ses feux arrière sont éteints.

Les gendarmes décident de la suivre à distance et appellent des renforts. Ils se rapprochent du véhicule, sirène déclenchée et lui font des appels de phare pour qu'il s'arrête. Le véhicule en infraction refuse d’obtempérer et roule plus vite le conducteur prend des risques et double et manque de percuter une voiture qui arrive en face.

Finalement, la voiture s'arrête sur un rond point à l'entrée de Castelnau-le-Lez. Le véhicule n'est pas volé, il appartient à une montpelliéraine sauf que c'est son fils âgé de 17 ans qui lui a emprunté sans lui dire, bien sur il n'a pas le permis, ni d'ailleurs son copain du même âge qui a lui aussi conduit la voiture.

Au final, ces deux jeunes de milieu aisé de Montpellier vont devoir faire un stage de réparation au sein de l'Association pour la protection de l'enfance.