Un jeune de 17 ans héliporté dans un état grave après un accident à moto en Dordogne

Un jeune garçon de 17 ans est gravement blessé après un accident à moto ce samedi en fin d'après-midi. Alors qu'il rentrait de Périgueux en direction de la Tour-Blanche, son derbi a fait une sortie de route à la sortie de Lisle. Selon les gendarmes, il aurait regardé son GPS qu'il avait fixé au-dessus du guidon de sa moto. Lorsqu'il a levé les yeux, il a percuté violemment un trottoir et il est tombé sur le dos.

Le jeune garçon est gravement blessé, il ne sent plus ses jambes et souffre de douleurs thoraciques. Il a été transporté au stade de foot de Brantôme pour être ensuite héliporté vers l'hôpital de Limoges.