Un jeune de 17 ans interpellé après le survol d'un drone au dessus de la prison de Valence

C'est une pratique de plus en plus courante, presque quotidienne désormais. Un jeune de 17 ans a tenté de livrer un colis à l'aide d'un drone dans la nuit de mardi à mercredi au dessus de la prison de Valence. C'est un agent pénitentiaire qui a donné l'alerte après avoir aperçu l'engin. A son arrivée, la police a interpellé le jeune garçon et a récupéré à proximité un sac qui contenait environ 20 grammes de résines de cannabis et deux téléphones portables. Le mineur a été placé en garde à vue et le drone reste pour l'instant introuvable.

