Un jeune de 17 ans meurt dans une carrière en Vendée après une chute de plus de 40 mètres

Les pompiers ont été appelés juste avant 16 heures pour un accident à la carrière des Lombardières, au carrefour des autoroutes A83 et A87, à Sainte-Florence, commune déléguée des Essarts-en-Bocage, en Vendée. Un adolescent de 17 ans, au volant d'un engin tirant une tonne à eau, a fait une chute entre 40 et 50 mètres.

Il a été découvert par les plongeurs dans l'eau, au pied de la carrière. Malgré la réanimation cardio-pulmonaire des secours, l'adolescent a été déclaré décédé par le médecin du SMUR. Vingt-et-un sapeurs-pompiers, ainsi que l'hélicoptère de la gendarmerie nationale, ont été mobilisés sur cette intervention.

La carrière des Lombardières appartient au groupe Eiffage. On y extrait chaque année plus d'un million de tonnes de micro diorite bleue, qui sert à fabriquer des sables et des gravillons pour les bétons et les enrobés routiers.