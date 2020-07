Un jeune de 17 ans mis en examen pour agressions sexuelles sur deux joggeuses et une cycliste près de Caen

Les faits se sont déroulés en avril et en juin à Ouistreham et Blainville sur Orne près de Caen. Trois femmes ont été agressées sexuellement, une joggeuse, une piétonne et une cycliste. Un Ouistrehamais de 17 ans a été arrêté début juin et mis en examen. Il sera jugé par le tribunal pour enfants.

L'enquête de la gendarmerie de Ouistreham démarre le 18 avril 2020. Ce jour là une jeune femme est agressée alors qu’elle fait un footing dans la cité balnéaire. "Son agresseur procède à des attouchements de nature sexuelle par-dessus ses vêtements" précise la procureure de Caen Amélie Cladière. Il est mis en fuite par un gendarme qui effectuait lui-même un footing. Sur le coup, une description sommaire est relevée et des surveillances pédestres sont organisées. Quelques semaines plus tard, le 2 juin, une autre jeune femme est agressée "de la même manière" alors qu’elle marche sur la piste cyclable à Blainville sur Orne. Elle s'enfuit, son agresseur la rattrape et est cette fois mis en fuite par un cycliste. Le même jour à Ouistreham, il agresse une troisième femme qui rentrait du travail à vélo.

Les investigations menées "dans la plus grande discrétion" par la brigade de gendarmerie de Ouistreham ont permis d'identifier l'agresseur et de l'interpeller. Il s'agit d'un jeune mineur de 17 ans qui habite Ouistreham. A l'issue de sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Caen et mis en examen par le juge des enfants le 5 juin. Il est actuellement sous contrôle judiciaire, comportant un certain nombre d’obligations, et les vérifications se poursuivent. Il sera jugé ultérieurement, par le tribunal pour enfants.