Un jeune de 17 ans mis en examen pour tentative de meurtre après avoir agressé un lycéen à Saint-Lô

C'est une scène extrêmement violente qui s'est déroulée au lycée Curie-Corot de Saint-Lô, ce vendredi 14 octobre. Un jeune homme de 17 ans s'est introduit dans l'enceinte du lycée et y a agressé un élève du même âge. Ce dimanche, il a été mis en examen pour tentative de meurtre par le parquet de Coutances.

L'agresseur aurait voulu "venger sa soeur"

L'agression a eu lieu à la pause méridienne. Le mis en cause s'en est violemment pris à un lycéen de 17 ans, en l'étranglant et le frappant au visage. Ce sont deux assistants d'éducation qui interviennent et parviennent à mettre fin aux coups. La victime, sous le choc, a cinq jours d'ITT (interruption temporaire de travail), mais son pronostic vital n'a jamais été engagé.

L'agresseur, lui, a été interpelé, placé en garde à vue et est maintenant mis en examen pour tentative de meurtre. Il est également placé sous contrôle judiciaire. Selon les premiers éléments, il explique son agression par "la volonté de venger sa sœur, scolarisée dans le même établissement, et qui subirait des moqueries", indique le parquet. Le procureur de la République précise qu'à ce stade de la procédure, le jeune mis en examen bénéficie toujours de la présomption d'innocence.