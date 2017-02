Un jeune de 17 ans poignarde sa petite soeur dans son sommeil pour une histoire d'honneur bafoué

A Gorges (Loire-Atlantique), près de Clisson, un jeune homme de 17 ans a poignardé sa petite sœur de 15 ans mercredi matin. Elle s'en sort miraculeusement. Il s'agirait d'une histoire d'honneur bafoué.

Dans un premier temps, le grand frère déclare avoir voulu tuer sa sœur puis il se rétracte et assure avoir juste voulu lui faire peur.

Poignardée car elle a un compte Facebook, porte des jeans et a un petit-ami

Sa petite soeur, scolarisée comme lui, a 15 ans. Elle a un compte Facebook, porte des jeans et fréquente un petit ami, et dans cette famille d'origine tchéchène arrivée en France il y a dix ans, cela ne passe apparemment pas. Il existerait un vrai décalage entre le mode de vie de la mère, qui ne sort jamais, et celui de la fille de la famille.

Cela génère des tensions à tel point que le fils se réveille en sursaut, sur les coups de 6 heures mercredi matin. Il sort de son lit, s'empare d'un couteau et poignarde la sœur dans son sommeil. La lame s'enfonce de 5 cm sous l'omoplate.

Les cris réveillent le père, qui amène d'urgence l'adolescente à l'hôpital de Clisson. Les secours finissent par prévenir les gendarmes. Ils interpellent le grand frère à son domicile. Il devait être présenté à un juge dans la soirée de jeudi. Il pourrait être placé en détention à l'EPM (l'établissement pour mineurs) d'Orvault.

La victime s'en sort avec 45 jours d'ITT (Incapacité Temporaire de Travail).