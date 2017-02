Un arrestation musclée qui dérange à Vias

Samedi dernier lors du carnaval à Vias, des policiers municipaux ont molesté un jeune de 17 ans en pleine rue. La scène a été filmée. Ils lui reprochaient d'avoir frappé un de leurs collègues à moto alors que ce dernier intervenait pour stopper une bagarre.

Depuis l'affaire Théo au début du mois à Aulnay sous Bois (Seine Saint Denis) les policiers sont surveillés comme le lait sur le feu.

Samedi dernier à Vias on célébrait le carnaval. Dans l'après midi, une bagarre éclate entre jeunes éméchés. Un policier municipal est pris à partie alors qu'il tente de les séparer. Ce dernier raconte que les jeunes ont fait tomber sa moto, l'ont frappé puis ont arraché son casque avant de prendre la fuite en voyant arriver des policiers en renfort.

Au coeur de la bagarre, deux frères de Bessan

Parmi les jeunes agresseurs présumés, il y a deux frères d'une commune voisine, Lucas 21 ans et Max 17 ans. Lorsque les policiers rattrapent le plus jeune dans les ruelles de Vias, ils ne sont pas tendre avec lui. Alors qu'il est a terre, il reçoit une claque et un coup de poing. Son frère ainé est lui aussi bousculé alors qu'il est accompagné vers le poste de police.

Un ami des jeunes a filmé la scène. Publiée sur Facebook, la vidéo a été vue ce mardi après midi près de 200 000 fois.

Le père des deux jeunes a porté plainte

Ces violences sont inacceptables pour le père des deux victimes, Max Church bien connu dans le milieu du rugby.

Si mes enfants ont fait des conneries ils seront punis par la justice mais les policiers n'ont pas à frapper un gosse qui est au sol , qui ne se rebelle pas c'est inacceptable estime le père du jeune homme.

Max Church le père des deux jeunes

Le maire de Vias défend ses troupes

De son coté Jordan Dartier le maire de Vias défend ses policiers et juge qu'ils n'ont pas commis véritablement de violences.

Il ne faut pas inverser les rôles. Ce jeune ne se serait jamais retrouver dans cette situation s'il n'avait pas agressé un policier municipal. Effectivement, il a été secoué mais il n'y a pas mort d'homme rétorque le maire de Vias.

Jordan Dastier le maire de Vias

7 jours d'ITT pour le policier

Le policier à moto qui à un arrêt de travail d'une semaine a porté plainte pour violences volontaires et huit de ses collègues pour menaces, insultes, outrages et refus d'obtempérer. Les gendarmes de Pézenas sont chargés de l'enquête.