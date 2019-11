Drogue : un jeune de 17 tué dans un guet-apens dans le quartier de la Pierre-Heuzé à Caen

Caen, France

Un adolescent tué et un homme de 34 ans blessé à l'omoplate, c'est le bilan de l'agression violente qui s'est déroulée dans le quartier de la Pierre Heuzé vers 19 heures samedi 23 novembre 2019 . Avec deux autres personnes , tous originaire de Torigny-sur-vire dans la Manche ils étaient venus acheter de la résine de cannabis quand ils ont été très violemment agressés par six individus qui les ont roué de coups de pieds, de poings et de couteaux. La principale victime, l'adolescent de 17 ans grièvement touché au bras, a tenté de fuir avec ses camarades, mais s'est effondré. Transporté en urgence au CHU de Caen, il a succombé quelques heures plus tard. Les agresseurs ,eux, ont pris la fuite avec l'argent de la transaction, soit 700 euros. L'enquête ouverte a été confiée à la police judiciaire de Caen.