Un jeune de 18 ans agressé au couteau par deux hommes qui voulaient son portable à Montpellier

Des menaces au couteau pour un téléphone portable. C'est ce qu'a subi mardi soir un jeune montpelliérain de 18 ans. Cela s'est passé avenue du Professeur Louis Ravas, dans le quartier Alco. Dans un premier temps, deux hommes lui demandent des cigarettes. Il refuse, alors ils le menacent avec un couteau en lui demandant son portable. Ils lui assènent plusieurs coups de poings et de pieds au visage. Avec le couteau, ils lui font une entaille sur la joue. Ils le menacent de lui arracher un oeil.

Le jeune tombe au sol, et finit par lâcher son téléphone. Ses agresseurs le récupèrent et prennent la fuite. Ils se réfugient dans un parking souterrain place Magellan. Ils en sortiront vers 22h30, et seront interpellés par la police dans un bosquet à côté. En garde à vue, les deux hommes âgés de 18 et 27 ans ont reconnu les faits. Ils ont été déférés devant le parquet de Montpellier et vont être jugés en comparution immédiate ce vendredi.

Le jeune homme agressé ne souffre pas de blessures graves mais il reste choqué.