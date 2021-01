Un jeune de 18 ans en garde à vue pour assassinat et tentative d'assassinat à Pringy, en Haute-Savoie

C'est vers 23 heures ce samedi soir qu'une jeune femme de 22 ans appelle à l'aide les gendarmes : ses parents auraient été tués dans leur ferme de Pringy, près d'Annecy en Haute-Savoie, par son compagnon, âgé de 18 ans. Elle a réussi à s'enfuir. La gendarmerie intervient alors pour lui porter secours, dans un "cul-de-sac isolé" sur le territoire de la commune, indique la procureure de la République. Les militaires interpellent le jeune homme et le place aussitôt en garde-à-vue.

A l'intérieur de l'habitation, les gendarmes retrouvent le corps du père de la jeune femme, "décédé à la suite d'un ou plusieurs tirs, et portant d'autres traces de violences" précise la procureure de la République. Une autopsie sera réalisée en début de semaine pour connaître la cause exacte de la mort. Plusieurs armes à feu ont été retrouvées dans l'habitation. La mère est quant à elle blessée - le parquet parle de coups de hache - et hospitalisée. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'homme était âgé de 64 ans, l'épouse de la victime a 60 ans.

Une situation familiale encore floue

La procureure de la République Véronique Denizot évoque un drame "sur fond de violences intra-familiales". L'enquête doit préciser les circonstances de l'agression et de l'assassinat, mais également le contexte. La nature des relations entre le couple et les beaux-parents ne sont pas encore éclaircies par les enquêteurs, les quatre habitant probablement ensemble, "il semble qu'il y avait une communauté de vie et que le jeune homme travaillait sur l'exploitation des parents".