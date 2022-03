Un jeune Béarnais de 18 ans est à l'hôpital de Purpan, à Toulouse, après avoir reçu un coup de poing à la fin d'une soirée très alcoolisée à Tarbes et avoir chuté de tout son corps. Un autre jeune Béarnais, de 19 ans, soupçonné d'être l'auteur du coup de poing, est en garde à vue.

Lycéen entre la vie et la mort à Tarbes : "ce n'est pas une bagarre de voyous", dit le procureur

Ils étaient venus fêter le Père Cent, les 100 jours avant le Bac, à Tarbes (Hautes-Pyrénées) comme plusieurs autres groupes de lycéens béarnais ce jeudi soir. L'un d'eux, originaire de Lons, âgé de 18 ans, est toujours entre la vie et la mort ce samedi, hospitalisé au CH de Purpan à Toulouse depuis ce vendredi matin. Il a reçu, vers 5h30 vendredi, à la sortie d'un établissement de nuit, un coup de poing en plein visage. Alcoolisé, il a "fait une chute de tout son poids, très grave", indique le procureur de Tarbes Pierre Aurignac qui ajoute que les médecins sont "très pessimistes" sur son état de santé.

Deux jeunes visiblement sans histoires

Un Béarnais de 19 ans domicilié à Asson et identifié "grâce à de nombreux témoignages", soupçonné d'être l'auteur d'un "unique coup de poing", a été arrêté ce samedi matin dans le Gers. Il est en garde à vue. Selon le parquet, les deux jeunes ne se connaissaient pas et il n'y a même pas eu d'altercation entre eux, ni à l'intérieur, ni à la sortie. "Une jeune femme aurait parlé à l'un puis à l'autre, c'est ce qui aurait déclenché le coup de poing, explique Pierre Aurignac. Ce n'est pas une bagarre entre voyous. Ils semblent être des jeunes plutôt sans histoire". Le mis en cause a un antécédant routier mais aucun fait de violence à son actif.

Nous sommes passés sur le lieu de l'altercation 5 minutes avant que cela ne se produise et nous ne soupçonnions pas qu'un tel drame se produirait ensuite. C'est terrible !

Yohan Coronado, président d'une association tarbaise de prévention en milieu festif.

Les établissements de nuit de l'avenue des Forges affirment n'avoir rien vu, le drame s'étant produit après leur fermeture. Yohan Coronado le président de l'association Les Étoiles des Pyrénées, qui intervient dans le quartier pour faire de la prévention autour de l'alcool ou des drogues, se dit "profondément choqué". "Nous sommes passés sur le lieu de l'altercation 5 minutes avant que cela ne se produise et nous ne soupçonnions pas qu'un tel drame se produirait ensuite. Nous sommes présents chaque soir à l'Arsenal. Des bagarres il y en a fréquemment mais que cela en arrive là... C'est terrible !

Le procureur de Tarbes devrait ouvrir une information judiciaire ce lundi.