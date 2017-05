Un jeune de 18 ans flashé à 143 km/h au lieu de 80 km/h près de Niort

Un jeune conducteur de 18 ans a été flashé à 143 kmh sur un tronçon limité à 80, ce samedi près de Niort. Son permis a été retiré.

Il vient d'obtenir son permis de conduire... et le voit déjà annulé ! Un jeune conducteur, âgé de 18 ans, a été flashé à 143 km/h au lieu de 80 km/h ce samedi près de Niort. Les gendarmes l'ont arrêté sur la RD 248 à Saint-Symphorien, vers 16h45. Sa voiture a été confisquée et mise en fourrière, et son permis retiré sur le champ.

Ce contrevenant est un habitant de Charente-Maritime.