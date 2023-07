Un jeune de 18 ans meurt en trottinette après avoir été percuté à Thaon-les-Vosges

Le choc a été fatal : un jeune homme de 18 ans a été percuté par une voiture ce vendredi matin, vers 5h30, au moment de se rendre à son travail. Il est mort sur le coup. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame et confiée à la gendarmerie de Thaon-les-Vosges.

Ce jeune apprenti en boulangerie se rend à Igney en trottinette, où se situe son lieu de travail, la boulangerie Lecorney. Il empreinte alors la rue de Lorraine, une grande ligne droite de près de 3 kilomètres. Un de ses collègues est à ses côtés en VTT. Vient alors une voiture en face, sur la voie opposée, qui dévie de sa trajectoire pour venir le percuter de plein fouet. Le véhicule continue sa course et s'encastre dans un poteau un peu plus loin.

Les pompiers et gendarmes arrivent sur place, constatent le décès du jeune homme. L'automobiliste est, lui, évacué à l'hôpital, tout comme le collègue, en état de choc. L'enquête devra déterminer les raisons de ce changement de trajectoire.