Un jeune de 18 ans victime de plusieurs coups de couteau à Montpellier

Un jeune de 18 ans a été poignardé à plusieurs reprises jeudi soir dans le quartier de la Pompignane à Montpellier par un individu qui a pris la fuite. Son pronostic vital n'est plus engagé.

L'agression a eu lieu jeudi soir vers 20h rue André Malraux, dans le quartier de la Pompignane à Montpellier. Un jeune de 18 ans a reçu six coups de couteau à l'abdomen et dans le dos. Il a été transporté dans un état grave aux urgences de Montpellier, mais son pronostic vital n'est plus engagé ce vendredi matin. Son agresseur a pris la fuite.

Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est le vol du scooter de la victime qui serait à l'origine de l'agression. Ce sont les policiers de la sûreté départementale qui sont chargés de l'enquête.