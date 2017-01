Un jeune de 19 ans condamné pour une série de cambriolages commis à Ligueil

Trois cambriolages avaient été commis à Ligueil fin décembre. Deux jeunes ont été arrêtés, l'un d'eux a été condamné ce mardi.

Les gendarmes ont semble-t-il trouvé les auteurs d'une série de trois cambriolages commis fin décembre au camping de Ligueil ainsi que dans les locaux du club de football et de la Croix Rouge locale. Deux jeunes hommes de 19 et 16 ans ont été arrêtés dimanche dernier. Le majeur a été condamné ce mardi à 6 mois de prison ferme, et à la révocation d'un précédent sursis de 3 mois. Le mineur a lui été placé en foyer, il sera bientôt convoqué devant le juge pour enfants. Tous deux ont reconnu les faits en garde à vue.