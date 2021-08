Un jeune de 19 ans dans le coma après une chute au cours d'une soirée à Tonnerre

Une soirée a viré au drame ce samedi soir à Tonnerre. Un jeune homme qui participait à une fête a fait une chute de plusieurs mètres et se trouve actuellement dans le coma l'hôpital de Dijon.

Les pompiers ont été appelés vers 2 heures 40 ce dimanche matin. Un jeune de 19 ans se trouve dans un état grave après avoir chuté d'un immeuble à Tonnerre. Le jeune homme, passionné d'escalade, a consommé de l'alcool. Sous l'emprise de celui-ci, et malgré les avertissements de ses amis il a voulu escalader la façade. Selon les gendarmes et le Parquet de Sens, il a fait une chute d'environ 10 à 15 mètres. A l'arrivée des secours il se trouvait dans un état d'urgence absolue. Les trois sapeurs pompiers dépêché sur place et le SMUR l'ont transporté à l'hôpital d'Auxerre. Il a ensuite été héliporté vers l'hôpital de Dijon ce dimanche.

Selon le Parquet de Sens, le jeune majeur est dans un état grave, mais stable, placé dans le coma. Son pronostic vital reste engagé. Il souffrirait d'une commotion cérébrale. Une enquête est ouverte pour recherches des causes des blessures. Les gendarmes privilégient la thèse de l'accident.