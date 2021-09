Rodéo sauvage à Libercourt : un jeune de 19 ans décède à l'hôpital

Un jeune homme de 19 ans a succombé à ses blessures ce lundi 13 septembre. Vendredi soir, il avait été violemment percuté par une voiture qui faisait la course lors d'un rodéo sauvage à Libercourt (Pas-de-Calais). Une autre personne blessée gravement est toujours hospitalisée.

Le rodéo sauvage ce vendredi 10 septembre avait fait trois blessés graves à Libercourt, dans le Pas-de-Calais. L'un d'entre eux est décédé ce lundi 13 septembre.

C'est un jeune de 19 ans qui a succombé à ses blessures.

La foule percutée

Un conducteur avait perdu le contrôle de sa Renault Mégane RS et percuté la foule, à 70 km/h selon lui. Il y avait six blessés en tout.

Les tests révèlent que ce jeune de 22 ans n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants. Il affirme avoir freiné brusquement pour éviter le véhicule qui se trouvait devant lui.

Course sauvage entre deux ronds-points

Ce run sauvage auquel participait une dizaine de voitures avait été organisé via les réseaux sociaux. Il s'agissait de parcourir le plus rapidement possible la distance entre deux ronds-points.