Un jeune de 19 ans décède dans un accident de la route à Rivas, dans la Loire

Les secours ont été appelés vers 2 heures du matin, ce dimanche 12 février, pour un grave accident de la route, à Rivas, dans la Loire. Une seule voiture est impliquée dans l'accident, mais à son bord cinq personnes sont présentes. Pour des raisons encore inexpliquées, la voiture a percuté un arbre.

ⓘ Publicité

A l'arrivée des pompiers, un jeune de 19 ans est déjà en arrêt cardio-respiratoire, les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Une première personne a été transportée en urgence absolue au Centre Hospitalier Nord de Saint-Etienne ainsi qu'un autre homme de 21 ans. Lui a été désincarcéré et hospitalisé dans un état grave. Les deux derniers, plus légèrement blessés ont été envoyés à l'hôpital de Montbrison et de Saint-Etienne.

Des membres des familles et des amis sont arrivés sur place dans le courant de la nuit, ils ont été pris en charge par les secours, tout comme le témoin choqué.