Un jeune de 19 ans en garde à vue après l'agression d'un enseignant au lycée Maurice Genevoix d'Ingré

Depuis jeudi 2 juin, un jeune homme âgé de 19 ans est en garde à vue. Il est soupçonné d'être l'auteur de coups portés la veille à un professeur du lycée Maurice Genevoix d'Ingré. Identifié, il s’est présenté de lui-même au commissariat d’Orléans. Originaire de la Chapelle-Saint-Mesmin, chauffeur-livreur chez Amazon, il est le frère aîné de la jeune lycéenne à qui le professeur d’EPS avait demandé de retirer son écharpe lors d’un cours de musculation. Lors d'une conférence de presse, le parquet d'Orléans a formellement insisté sur le "caractère non religieux" du différend qui est à l'origine de cette agression.

Une simple écharpe-Procureure de la République

Entourée de Thierry Guiguet-Doron, directeur départemental de la sécurité publique du Loiret et Philippe Ballé, directeur académique des services de l’éducation nationale du Loiret, Emmanuelle Bochenek-Puren a tenu à indiquer d'emblée "qu'il n'y avait aucune connotation religieuse que ce soit". Pour la procureure de la République d'Orléans _"_il s'agit d'un écharpe, d'une simple écharpe, le professeur s'est inquiété qu'elle puisse se coincer dans des poulies lors de ce cours de musculation, c'était une remarque qui portait tout simplement sur une tenue vestimentaire inadaptée". Emmanuelle Bochenek-Puren poursuit "il n' y a pas d'autre connotation que celle de l'agression extrêmement grave d'un professeur dans l'exercice de ses fonctions". Entendue avec sa mère par les policiers, la jeune fille, élève en seconde, s'est rendue avec cette écharpe au commissariat, de quoi aussi mettre fin peut être aux rumeurs répandues depuis l'agression sur les réseaux sociaux.

Enquête ouverte pour violences volontaires aggravées

S’il reconnaît les faits, en garde à vue, le jeune homme, sans aucun antécédent judiciaire, donne une version des faits "qui diverge des différents témoins et de l'enseignant lui-même" selon Thierry Guiguet-Doron, le directeur départemental de la sécurité publique. Souffrant de plusieurs contusions au visage et encore sous le choc, le professeur, qui est à quelques jours d’un départ à la retraite, a reçu le soutien direct de Pap Ndiaye, le ministre de l’Education Nationale a confirmé Philippe Ballé le directeur académique pour qui "ce fait extrêmement grave dont être condamné avec la plus grande fermeté". Au lendemain de cette agression, plus de 200 personnes, enseignants, mais aussi élèves et parents s'étaient rassemblés devant le lycée Maurice Genevoix à Ingré en soutien au professeur d'EPS.

Une enquête a été ouverte pour violences volontaires aggravées par deux circonstances car commises sur une personne chargée d’une mission de service public et dans un établissement scolaire. Elle a été confiée à la Sûreté départementale de la police nationale d'Orléans.