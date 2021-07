Un jeune de 19 ans interpellé à Limoges lors d'un rodéo urbain dans le Val de l'Aurence

Un jeune de 19 ans a été interpellé par la police de Limoges mardi soir en flagrant délit de rodéo dans le quartier du Val de l'Aurence. Il conduisait à vive allure au mépris du code de la route et n'avait pas de permis. Les occupants de deux autres véhicules ont réussi à s'enfuir.

Ce sont des habitants du quartier du Val de l'Aurence qui ont donné l'alerte mardi soir dérangés par des voitures s'adonnant à un rodéo urbain dans le secteur. Les policiers de la BAC ont alors mis en place un dispositif de surveillance avant de repérer trois voitures circulant à vive allure entre les avenues Vincent Auriol et René Coty. Les conducteurs prenant des risques inconsidérés et effectuant des dérapages non contrôlés. Le passager de l'un des véhicules était même assis sur le rebord de sa fenêtre, la moitié du corps dans le vide.

L'un des conducteurs âgé de 19 ans placé en garde à vue

Les policiers ont vu ensuite les trois véhicules entrer dans un parking public en effectuant des dérapages alors qu'il y avait des piétons. La police est alors intervenue et a interpellé l'un des conducteurs âgé de 19 ans et qui n'avait pas de permis de conduire. Il a été placé en garde à vue. Deux de ses passagers, des mineurs, ont été remis à leurs parents et convoqués dans le cadre de la procédure en cours. Les occupants des deux autres véhicules ont réussi à prendre la fuite après avoir abandonné sur place leur moyen de locomotion. L'enquête est toujours en cours.