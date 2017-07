Un jeune de 19 ans paraplégique à cause d'une mauvaise blague

Un jeune de 19 ans a été victime d'une mauvaise blague de ses copains lors la fête votive de Saint Sauveur de Camprieu au Mont Aigoual. Ils ont accroché à une voiture la tente dans laquelle il se trouvait et ont roulé sur un terrain.

Ils voulaient lui faire une blague mais ça a tourné au drame. Dimanche 16 juillet, le dernier jour de la fête votive de Saint-Sauveur-de-Camprieu, au Mont Aigoual, trois jeunes gens accrochent à une voiture la tente dans laquelle dort encore leur copain, un jeune homme de 19 ans.

Deux d'entre-eux montent en voiture et roulent sur le terrain, mais ils perdent le contrôle: la voiture tourne, la tente est déportée à l'extérieur du virage et elle percute un arbre. Le jeune homme est blessé et hospitalisé en état grave aux urgences de l'hôpital Carémeau à Nîmes. Il restera très probablement paraplégique.

Les gendarmes du Vigan ont ouvert une enquête pour violences involontaires ayant entraîné une incapacité définitive. Les jeunes gens sont passibles d'une peine de prison.