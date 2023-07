Un jeune de 19 ans retrouvé mort chez lui à Saint-Jean-de-Luz, de retour des fêtes de Bayonne

Le parquet de Bayonne ouvre une enquête après la mort d'un jeune homme de 19 ans, dont le corps a été découvert dimanche 30 juillet au matin à son domicile, à Saint-Jean-de-Luz. Il s'était couché quelques heures plus tôt, de retour des fêtes de Bayonne. Une autopsie a été ordonnée et des analyses toxicologiques effectuées pour savoir s'il avait consommé de l'alcool ou des stupéfiants et déterminer la cause du décès.

