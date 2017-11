Un jeune de 19 ans tué à l'arme blanche lundi soir dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges

Un jeune de 19 ans est mort peu de temps après son arrivée au CHU de Limoges lundi soir. En milieu de soirée, il aurait été agressé par un groupe d'individus alors qu'il était dans une voiture dans le quartier du Val de l'Aurence.

La police a été appelée vers 22h30 lundi soir quartier du Val de l'Aurence à Limoges. Au téléphone, les témoins font état de cris et d'un regroupement de huit à dix individus autour d'une voiture, à l'arrêt, rue Joliot-Curie, dans "le bas" de la ZUP de l'Aurence. Quelques minutes plus tard, la police nationale et les pompiers arrivent sur place. Il n'y a plus personne autour du véhicule, mais à l’intérieur se trouvent deux jeunes de 19 ans, deux habitants du quartier.

Mort après un coup porté à la cuisse

Alors qu’il y a de nombreuses traces de sang à l’intérieur, les deux victimes sont amenées à l’hôpital de Limoges. Le premier homme, a priori touché par une arme blanche à une artère d'une cuisse, et qui s'est en partie vidé de son sang dans la voiture, décède une heure plus tard. L'autre, touché à la tête, est plus légèrement blessé. Ces deux individus sont connus des services de police pour des faits mineurs.

La police cherche activement le ou les auteurs

Les enquêteurs ignorent pour l'instant le pourquoi de cette agression. Si personne n'a été arrêté, la police cherche évidemment le ou les agresseurs. Une autopsie du jeune homme décédé doit être menée. L'enquête a été confiée par le procureur de la République au SRPJ de Limoges. Au delà du recueillement de témoignages, les policiers vont aussi chercher des preuves, traces ADN et empreintes, à l'intérieur et sur le véhicule des victimes. Les vidéos du quartier devraient aussi être étudiées de près.