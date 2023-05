Un jeune de 19 ans tué dans un règlement de compte à Montpellier

Un jeune homme de 19 ans est mort ce mardi soir vers 19h30 quartier du Val de Croze à Montpellier non loin de la cité Paul Valéry. Il aurait été agressé par plusieurs personnes dont certaines munies de barre de fer. Une voiture a été retrouvée à proximité du drame.

Pour l'instant l'enquête ne fait que commencer et on ignore le mobile précis de cette agression mortelle, mais tout laisse à penser qu'il s'agit d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue.

La cité du Val de Croze est en effet connue pour être une des plaques tournantes du trafic sur Montpellier. Le chantier de la ligne 5 du tram qui doit traverser le quartier est d'ailleurs venu perturber le travail des dealers qui n'ont pas hésité à manifester parfois leur agacement.

"Nous menons un énorme travail sur le quartier pour enrayer les trafics"

Ce mardi soir le maire de Montpellier Michaël Delafosse exprime sa grande tristesse et son impuissance. "Nous menons un énorme travail dans ce quartier, nous refaisons la place, nous avons détruits deux immeubles et relogés 25 familles, nous refaisons tous les halls d'immeubles, nous faisons passer la ligne 5 du tram, tout ça pour apaiser le quartier. Mais que faire de plus ? La ville travailler avec la préfecture et la police de concert pour enrayer les trafics et nous sommes de nouveau confrontés à un drame".