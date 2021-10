Un jeune de 20 ans condamné à 8 mois de prison avec sursis après l'agression d'un chauffeur de bus à Poitiers

L'agression avait provoqué d'importantes perturbations sur le réseau Vitalis dans le Grand Poitiers. Un homme de 20 ans a été condamné à huit mois de prison avec sursis lundi 18 octobre par le tribunal de Poitiers. Il a été reconnu coupable d'avoir agressé un chauffeur de bus de Vitalis jeudi, au niveau du terminus de la ligne à Buxerolles Mairie. Dans la foulée, une partie des conducteurs du réseau ont exercé leur droit de retrait vendredi, mettant à l'arrêt plusieurs lignes. Le trafic est finalement revenu à la normale samedi matin.

Ce jeune homme n'en est pas à sa première agression. Depuis le mois de juillet, il a agressé cinq chauffeurs, dont un à deux reprises. Il use toujours du même mode opératoire : il rentre en fraudant, avant d'être interpellé par le chauffeur. "Ça m'énerve alors je frappe", se justifie le prévenu à la barre. Avant cette agression, il a déjà frappé au visage un autre conducteur et dégradé plusieurs bus. "On ne vient pas au travail pour se faire casser la gueule", lui répond l'avocate des chauffeurs, citant l'un d'eux. Ce que le jeune homme calme et poli reconnait volontiers : "C'est de ma faute et je veux changer", souffle-t-il.

Interdiction d'approcher les bus

Le jeune de 20 ans revient ensuite sur son parcours, celui d'un enfant battu jusqu'à ses 16 ans, placé à l'Aide sociale à l'enfance. Il dit se sentir souvent agressé et préféré "taper le premier pour se protéger". En plus de sa condamnation à de la prison avec du sursis, il a désormais interdiction d'approcher les bus et arrêts de bus Vitalis, et devra suivre un accompagnement psychologique.