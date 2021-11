Un jeune de 20 ans héliporté dans un "état critique" après un accident de la route en Dordogne

Un jeune homme de 20 ans était entre la vie et la mort ce lundi matin après un accident de voiture à Monbazillac en Dordogne. Les pompiers l'ont trouvé en arrêt cardio-respiratoire. La victime a été réanimée, et évacuée par hélicoptère à Bordeaux.

Un jeune homme de 20 ans était dans un "état critique" selon les gendarmes, après un accident de voiture ce lundi matin à Monbazillac, sur la départementale 933 entre Bergerac et Eymet. D'après les premières constatations des secours, il a perdu le contrôle de sa voiture pour percuter un poteau EDF au niveau de la boulangerie, peu après sept heures du matin.

La voiture a heurté un poteau électrique

Les secours ont retrouvé la victime coincée dans sa voiture, en arrêt cardiaque, le véhicule ayant basculé sur le toit dans le ravin près de la route. Les pompiers ont réussi à faire repartir son coeur grâce aux manoeuvres de réanimation. L'état du jeune homme était toujours jugé "critique" au moment de son transport par l'hélicoptère du SAMU, qui s'est posé sur place avec un médecin. Il a redécollé peu après neuf heures en direction de l'hôpital Pellegrin, à Bordeaux.

Le blessé héliporté au CHU de Bordeaux

Selon la gendarmerie, le véhicule serait seul en cause dans l'accident. Trois équipages de la gendarmerie se sont rendus sur place pour mener l'enquête et réguler la circulation, mais l'accident ne provoquait plus de gêne à la circulation à neuf heures. La victime est originaire de Saint-Laurent-des-Vignes, selon les autorités.